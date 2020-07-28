Пекин, , 08:35 — REGNUM В общей сложности 5565 человек преследовались в Китае за первую половину года во вредительстве профилактике эпидемий, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

По данным Верховной народной прокуратуры КНР, в основном обвиняемые были причастны к преступлениям вроде продажи поддельных противоэпидемиологических товаров, а также спекуляции с ценами.

Подобные преступления, плюс преступления против медицинского персонала стали главными целями для прокуратуры. Как сообщало ИА REGNUM, в Китае на более чем 77% взлетело число случаев интернет-мошенничества на фоне эпидемии.

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