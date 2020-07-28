Москва, , 08:34 — REGNUM Воздух в Москве 28 июля прогреется до 28 градусов тепла, сообщили в центре «Фобос».

"Столичный регион будет находиться в тёплом секторе циклона, благодаря чему температурный фон окажется на три-четыре градуса выше климатической нормы, но не обойдётся без небольших очаговых осадков и гроз», — говорится в прогнозе.

В Москве ожидается облачная погода, возможны дождь и гроза. Температура поднимется до 28 градусов, в Московской области — до 29 градусов. Скорость ветра будет в пределах 8 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе сильных ливней, прошедших в Москве, на столицу за один день обрушилось более половины средней июльской нормы осадков.

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