Брюссель, , 08:34 — REGNUM Страны Евросоюза готовятся ко второй волне коронавируса и рассматривают перспективы введения ограничительных мер, пишет 27 июля издание The Guardian.

В правительстве Бельгии сообщили, что в стране могут ввести новый карантин, так как наблюдается существенный рост новых случаев заражения коронавирусом.

В министерстве здравоохранения Франции призвали соблюдать санитарные требования, так как в стране наблюдается рост заболеваемости среди молодежи. Эксперты отмечают, что второй волны можно избежать за счет совместных усилий и сотрудничества стран.

Отметим, с 17 по 23 июля ежедневный прирост числа новых случаев заражения коронавирусом в Бельгии вырос на 71%, до 279. В разгар эпидемии в апреле этот показатель составлял более 1 тыс.