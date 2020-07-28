Оттава, , 08:29 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 442 и превысило 114,5 тысяч. Об этом 28 июля сообщает канадский минздрав.

По данным ведомства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 114 597.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали десять скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 8901.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (58 728 заразившихся), Онтарио (38 799) и Альберта (10 390).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Мексики было выявлено 4973 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.