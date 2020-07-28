Кемерово, , 08:26 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 28 июля, за прошедшие сутки выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Новокузнецк — 24, Междуреченск — 15, Кемерово — 11, Анжеро-Судженск — восемь, Березовский — восемь, Мыски — четыре, Белово — три, Новокузнецкий МР — два, Юрга — один, Беловский МР — один, Кемеровский МО — один, Чебулинский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. Уточняется, что один пациент скончался — у жителя Прокопьевска 1958 года рождения развилась тяжёлая форма пневмонии. За это же время 61 пациент выздоровел.

Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 3408 пациентов с коронавирусом, 2040 человек выздоровели, 22 скончались.