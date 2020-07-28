Оренбург, , 08:30 — REGNUM В Оренбурге в полиции назначена служебная проверка по факту появившейся в интернете информации о том, что правоохранители принуждали многодетную мать сознаться в краже 9 тысяч рублей. Женщина якобы пошла на самооговор, испугавшись угроз изъятия у неё детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

«В ходе проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего и дана соответствующая правовая оценка», — отметили в полиции.

По данным информресурсов, мать четверых детей оказалась под следствием по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Женщина была в гостях у знакомой, после чего подруга заметила пропажу 9 тысяч рублей. В преступлении обвинили многодетную Анну. В ход шли угрозы изъятия детей. Женщина пыталась объяснить, что не брала деньги, но ее не слышали. Благодаря совместным усилиям целой бригады «правоохранителей» в деле все же появились признательные показания Анны.

Уже прошло несколько судебных заседаний. На одном из них многодетная мать сообщила, что ей звонила «потерпевшая» подруга и просила прощения. Она нашла «украденные» деньги. Их приятельница нашла спрятанными в шкафу. Она забыла про свой тайник и решила, что деньги украли. Теперь подруга прячется дома, не отвечает на звонки и не хочет разговаривать с Анной.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Радик Галимов, по факту публикаций в интернете о необоснованном уголовном преследовании женщины руководитель следственного управления СКР поручил подчиненным провести проверку.