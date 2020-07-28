Пекин, , 08:14 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 102 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 28 июля говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

Также указывается, что в данное число входит 68 активных случаев и ещё 34 носителя SARS-CoV-2 без симптомов, при этом 64 активных случая являются локальными, (57 выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, шесть в провинции Ляонин и одинв в Пекине) остальные четыре — ввозные.

Таким образом общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 83 959.

Также сообщается, что за это же время в никто не умер от COVID-19 пациентов и потомуь суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 78 934 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Палестине за сутки выявили 333 новых случая заражения коронавирусом.