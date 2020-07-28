Абакан, , 08:12 — REGNUM Тренировочный процесс возобновлён в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 28 июля в правительстве республики.

С 27 июля тренировки проводятся в республиканских учреждениях, подведомственных министерству спорта Хакасии. При этом должны соблюдаться обязательные условия — социальная дистанция между занимающимися не менее пяти метров, выполнение рекомендаций Роспотребнадзора. Загрузка объекта должна быть не более 50% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 июля в Хакасии выявлено 2786 носителей коронавируса.

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