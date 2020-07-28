Ханой, , 08:12 — REGNUM Власти Вьетнама приняли решение приостановить все авиарейсы в курортный город Дананг из-за вспышки в нем коронавируса. Об этом 28 июля говорится в сообщении на сайте правительства.

«Все внутренние пассажирские рейсы в город Дананг и обратно будут временно приостановлены на 15 дней начиная с 28 июля», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее четыре человека во Вьетнаме заразились новым типом вируса, который способен к быстрому размножению и быстрому переходу в тяжелую форму. Двое из четырех пациентов уже подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

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