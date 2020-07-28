Рамалла , , 07:55 — REGNUM В Палестине за сутки выявили 333 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба палестинского министерства здравоохранения.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на палестинской территории достигло 13 457. Также за 27 июля скончался пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Палестине умерли 80 человек от осложнений COVID-19.

Кроме того, в Палестине уже выздоровел 4981 пациент. В настоящее время в стране зафиксировано 8396 активных случаев заболевания COVID-19. Из них 13 пациентов находятся в реанимации, среди которых двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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