Чита, , 07:51 — REGNUM Эпидемиологическая ситуации по коронавирусу в Забайкалье улучшилась настолько, что регион объявил о подготовке к переходу на третий этап снятия карантинных ограничений. Подробности сегодня, 28 июля, сообщает оперативный штаб региона со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы.

«Остаются ключевые требования для общепита, кинотеатров — наполняемость не более 50%, сохранение социальной дистанции, остается требование допуска персонала к работе с термометрией, необходимо не допускать до работы лиц с признаками ОРВИ. Дезинфекционные мероприятия остаются на объектах в полном объеме, должны быть предусмотрены технические перерывы, запас дезсредств», — пояснила она.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае значительно улучшилась. На 28 июля общее число выявленных носителей коронавируса достигло 4059 человек (девять за последние сутки). Из них 3603 (87 пациентов за последние сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Новых летальных случаев от вируса не зарегистрировано.

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