Далянь, Китай, , 07:48 — REGNUM В общей сложности 1,68 млн человек были проверены на коронавирус в городе Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая с момента начала широкомасштабного тестирования, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Только за 26 июля было взято свыше 1,25 млн анализов в городе. По словам заместителя директора муниципальной комиссии здравоохранения Чжао Ляня, всего 6145 медиков было мобилизовано на проведение тестов в 1928 местах по всему города после того, как новые случаи заболевания стали появляться в городе с 22 июля.

В Даляне было выявлено 14 новых случаев заболевания 26 июля и еще шесть случаев 27 июля. Власти города попросили жителей воздержаться от поездок за пределы города.