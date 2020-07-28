Сан-Сальвадор, , 07:48 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Сальвадоре достигло 15 035. Об этом 27 июля сообщает министерство здравоохранения республики.

При этом 7793 человека уже излечились. Еще 408 пациентов умерли от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19.

С начала пандемии в Сальвадоре проведено 229 186 тестов на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля власти Сальвадора отложили начало второго этапа ослабления карантина после консультации со специалистами минздрава.

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