Чита, , 07:45 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае значительно улучшилась. Как сообщает сегодня, 28 июля, оперативный штаб региона, общее число выявленных носителей коронавируса достигло 4059 человек (девять за последние сутки).

Из них 3603 (87 пациентов за последние сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Новых летальных случаев от вируса не зарегистрировано.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 июля, сообщалось, что за сутки в Забайкалье выявили только 12 новых носителей SARS-CoV-2.

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