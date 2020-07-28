Ульяновск, , 07:44 — REGNUM В Ульяновской области до 25 августа продлили запрет на проведение массовых мероприятий. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о введении режима повышенной готовности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона по итогам заседания оперативного штаба.

Губернатор Сергей Морозов пояснил, что документом вводится перечень муниципальных образований с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой. И «ограничительные или разрешительные» решения будут касаться не сразу всего региона, а исходя «из административно-территориальной карты».

«Будем смотреть обстановку в каждом муниципальном образовании», — сказал глава региона.

Согласно изменениям, запрет на проведение в муниципальных образованиях массовых и публичных мероприятий продлён до 25 августа. Ранее в местной прессе отмечали, что это коснулось, в частности, Ульяновска, где все массовые мероприятия отменили до 29 августа включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявлено в Ульяновске (4556 случаев) и Димитровграде (785), среди сельских муниципалитетов антилидерами являются Карсунский (388), Инзенский (369) и Барышский (314) районы. Всего в регионе подтвержден 8781 случай заражения SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус: в Ульяновской области назвали антилидеров среди районов

Читайте развитие сюжета: В Ульяновской области приняли новое решение по детским лагерям