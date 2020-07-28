Ульяновск, , 07:36 — REGNUM В Ульяновской области наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявлено в Ульяновске и Димитровграде, среди сельских муниципалитетов антилидером является Карсунский район. Такие данные приводит региональный оперативный штаб в соцсетях.

По последним данным (на вечер 27 июля), в регионе подтвержден 8781 случай заражения коронавирусом. В том числе наибольшее число случаев зарегистрировано с начала пандемии в Ульяновске — 4556, из них 1404 носителя коронавируса выявлено в Засвияжском районе, 1279 — в Ленинском районе, 1237 — в Заволжье, 636 — в Железнодорожном районе областного центра.

На втором месте в группе антилидеров находится Димитровград, где официально подтверждено 785 случаев заражения SARS-CoV-2, на третьем месте — Карсунский район с 388 случаями заражения. В топ-5 входят также Инзенский и Барышский районы, где выявлено соответственно 369 и 314 носителей коронавируса.

Меньше всего случаев заражения коронавирусом официально выявлено в Базарносызганском и Радищевском районах — соответственно 16 и 35.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 8781 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 110. Выздоровели за сутки 93 пациента с коронавирусом, всего переболели COVID-19 в регионе 6026 человек.

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