Порт-Морсби, , 07:21 — REGNUM В столице Папуа — Новой Гвинеи (ПНГ) Порт-Морсби ввели 14-дневный карантин из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом нового типа, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что о введении карантина объявил премьер-министр страны Джеймс Марапе. В рамках карантинных ограничений в столице ПНГ введут комендантский час, обязательное ношение медицинских масок в общественных местах, а также ограничат численность публичных мероприятий до 15 человек.

Кроме того, в городе закроют школы, ограничат работу общественного транспорта и вылеты из международного аэропорта Порт-Морсби.

Отмечается, что за 26 июля в ПНГ выявили 23 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 62 случая COVID-19.