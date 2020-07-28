Куала-Лумпур, , 07:20 — REGNUM Бывший премьер-министра Малайзии Наджиб Разак признан виновным в злоупотреблении властью решением суда Куала-Лумпура, сообщает издание The New Straits Times.

Речь идет об уголовном деле о миллиардных хищениях из государственного инвестиционного фонда 1MDB. Средства из этого фонда в размере 42 млн малайзийских ринггитов ($9,8 млн) были обнаружены на личных счетах Разака. При этом сам премьер-министр отрицает обвинения в свой адрес.

По версии следствия, помимо злоупотребления властью, экс-глава правительства также замешан в эпизодах обмана доверия и отмывания денежных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля американский банк Goldman Sachs заключил соглашение с правительством Малайзии, согласно которому он должен выплатить $3,9 млрд для внесудебного урегулирования дела о хищениях средств 1MDB.

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