Пекин, , 07:11 — REGNUM Национальный центр респираторной медицины был открыт в Пекине, сообщает 27 июля газета Health News.

Центр открыт при Госпитале японско-китайской дружбы. Ожидается, что он подстегнет развитие респираторной медицины в Китае, а также вольет мудрость и силу профессионалов своего дела в данную сферу, сообщил директор центра Ван Чэнь.

Центр стремится улучшить ситуацию с профилактикой и лечением респираторных заболеваний в Китае, добавил Ван, который также является вице-президентом Китайской академии инженерии и президентом Китайской академии медицинских наук.

По словам представителя Национальной комиссии здравоохранения КНР Чжоу Чанцяна, центр поможет координировать усилия страны по профилактике и лечению респираторных заболеваний, а также оказывать поддержку сдерживают эпидемии нового коронавируса, особенно в конце осени и грядущей зимой.