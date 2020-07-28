Чанчунь, Китай, , 07:04 — REGNUM В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая выявлен один новый бессимптомный случай COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

Случай был выявлен в городе Байчен после того, как местные власти провели скрининг людей, вернувшихся в город из города Далянь провинции Ляонин, где недавно было выявлено шесть новых случаев заболевания.

Выявленный зараженный находился на работе в Даляне. Он является сотрудником рыболовной компании Dalian Kaiyang World Seafood Co., Ltd., где и было выявлено большинство вновь заболевших. Все люди, находившиеся в тесном контакте, были взяты под карантин, сообщили в комиссии.

Всего в Цзилине было выявлено четыре бессимптомных случая и 138 локальных подтвержденных случаев заболевания. Всего 134 человека были выписаны из госпиталей. Еще 181 человек, находившийся в тесном контакте с заболевшими, находится под наблюдением медиков.