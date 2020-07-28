Канберра, , 06:55 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отказался от поездки по штатам страны из-за роста числа зараженных коронавирусом нового типа, сообщает Reuters.

Соответствующее заявление глава австралийского правительства сделал на мероприятии в штате Квинсленд. Он заявил, что прерывает свою поездку и возвращается в столицу страны Канберру. Моррисон также добавил, что ситуация в штате Виктория, где зафиксирован крупнейший очаг распространения коронавирусной инфекции, остается тревожной.

Как сообщало ИА REGNUM, за 26 июля в австралийском штате Виктория выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 532 человека за одни сутки. Также в регионе подтверждено 77 смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

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