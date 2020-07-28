Пермь, , 06:53 — REGNUM В Пермском крае министр образования Раиса Кассина заявила, что обучение школьников с 1 сентября начнётся в очной форме, и призвала родителей покупать своим детям ранцы, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Все должны быть готовы к очному образованию. Дистанционный формат работы мы рассматриваем только в самом крайнем случае во имя здоровья и безопасности наших детей. Например, в период сезонного гриппа. Поэтому призываю всех покупать ранцы и тетради», — сказала глава минобра.

Она подчеркнула, что все образовательные организации — от детсадов до вузов — должны будут соблюдать противоэпидемические требования. С целью минимизации контактов детей из параллельных классов по возможности сместят перемены. Школьники будут проходить утренний фильтр с измерением температуры.

Напомним, в Пермском крае 2 апреля объявили коронавирусный режим. Школьники и студенты обучались дистанционно. В начале июля из-за улучшения эпидситуации в регионе перешли на второй этап режима.

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