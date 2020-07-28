Берлин, , 06:51 — REGNUM 206 242 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Германии с начала пандемии, из них 633 — за последние сутки, 28 июля сообщается на сайте института Роберта Коха.

Кроме того, за истекшие 24 часа в стране зафиксированы четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Общее количество погибших от осложнений при данном заболевании в Германии достигло 9122человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля стало известно, что власти Великобритании рассматривает возможность введения обязательного двухнедельного карантина для всех въезжающих из Франции и Германии.

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