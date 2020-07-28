Пекин, , 06:44 — REGNUM В Пекине за прошедшие сутки подтверждено два новых случая COVID-19, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

Из них один случай является «импортным», то есть выявленным среди прибывших в город из-за рубежа, еще один — связан с локальным заболевшим, выявленным в городе Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

Ни одного бессимптомного случая или случая подозрения на заболевание в городе выявлено не было, еще 14 пациентов, переболевшие опасной инфекцией, были выписаны из госпиталя Пекина по выздоровлении.

В период с 11 июня по 27 июля в городе было выявлено 335 подтвержденных случаев COVID-19, связанных с оптовым рынком сельскохозяйственной продукцией «Синьфади».

Из них 25 человек по-прежнему госпитализированы, 310 были выписаны из больниц по выздоровлении. Еще четыре человека с бессимптомными случаями по-прежнему находятся под медицинским наблюдением. До вчерашнего дня в Пекине на протяжение трех недель не было выявлено новых случаев.