Далянь, Китай, , 06:38 — REGNUM В провинции Ляонин на северо-востоке Китая выявлено шесть новых случаев COVID-19, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, все случаи приходятся на город Далянь и ранее были бессимптомными. Еще в Даляне выявлено 12 новых бессимптомных случаев заражения новым коронавирусом.

На текущий момент в провинции выявлено всего 209 подтвержденных случаев опасно инфекции, включая 33 «импортных». Кроме того, 42 бессимптомных случая находятся под наблюдением медиков.