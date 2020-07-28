Пекин, , 06:34 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки подтверждено 68 новых случаев COVID-19, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, из них четыре случая оказались «импортными», то есть выявленными у прибывших в Китай из-за рубежа, остальные 64 — локальными.

Из общего числа локальных случаев, 54 пришлись на Синьцзян-Уйгурский автономный район, шесть — на провинцию Ляонин, один — на Пекин, сообщили в комиссии в рамках ежедневного отчета. Смертей за сутки подтверждено не было, больницы по выздоровлению покинули 16 человек.