Пекин, , 06:31 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено четыре новых «импортных» случая COVID-19, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

Таким образом, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 2053 «импортных» случая были выявлены в Китае за все время эпидемии. Из общего числа новых случаев, два «импортных» было выявлено в Шанхае, в то время как в Пекине и провинции Юньнань было выявлено по одному случаю.

Всего 82 «импортных», то есть прибывших в Китай из-за рубежа пациента, продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны, из них двое — в критическом состоянии. Еще у одного человека имеется подозрение на заболевание. Смертей нет.