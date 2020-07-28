Москва, , 06:29 — REGNUM Изменить правила трудоустройства граждан России таким образом, чтобы они могли работать на полных ставках, предложили в Общественной палате России. Об этом 28 июля сообщает RT.

Инициатива принадлежит члену ОП РФ Ирине Волынец. По её словам, сегодня по Трудовому кодексу гражданин может работать на нескольких работах, но только на полставки.

«Прошу вас провести комплекс мероприятий по изменению правил трудоустройства по совместительству с целью возможности трудоустройства на полную занятость и полную ставку по совместительству более чем на одном рабочем месте», — написала она в обращении к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об облегчении трудоустройства для женщин с маленькими детьми.

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