Пекин, , 06:28 — REGNUM За прошедшие сутки больницы Китая покинули по выздоровлению еще 16 пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 391 пациент с подтвержденным диагнозом нового коронавируса продолжает получать медицинскую помощь в госпиталях Китая, включая 20 человек в тяжелом состоянии.

В общей сложности 78 934 пациента выздоровели и были выписаны из больниц страны. Общее число заболевших достигло 83 959 за все время эпидемии, из которых 4634 человека скончались.