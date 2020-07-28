Оттава, , 06:20 — REGNUM В Канаде число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 114,5 тысячи, сообщает пресс-служба канадского министерства здравоохранения.

Наиболее пострадавшими от пандемии COVID-19 оказались две провинции в стране — Квебек и Онтарио. На них приходится большинство выявленных случаев. Также число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией в Канаде превысило 8,9 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля общее число зараженных коронавирусом в Канаде превысило 110 тысяч человек. В стране провели более 3,5 миллиона тестов на выявление новой инфекции.

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