Томск, , 06:20 — REGNUM Комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения пройдёт в Томской области 28 июля с 15 до 16 часов по местному времени. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

В течение часа планируется провести запуск электросирен и громкоговорителей. Также специалисты проверят стойки централизованного оповещения в организациях и прохождение сигнала до радиоточек. Планируется организовать перехват трансляции телеканалов первого цифрового мультиплекса. Эфир будет заменён текстовым сообщением «техническая проверка».

В обладминистрации уточнили, что муниципалитеты уже использовали часть средств оповещения для информирования жителей о правилах поведения в условиях пандемии коронавируса.

Власти региона призывают жителей соблюдать спокойствие во время проверки системы оповещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Усмани Липецкой области в ночь с 28 на 29 июня раздался сигнал сирены гражданской обороны.

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