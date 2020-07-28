Дананг, Вьетнам, , 06:14 — REGNUM Вьетнамский город Дананг с численностью населения более 1,2 млн человек полностью изолировали после возникновения вспышки более агрессивной формы коронавируса. Соответствующее постановление 28 июля подписал премьер-министр страны Нгуен Суан Фук.

В документе говорится, что с городом приостанавливаются авиационное, автотранспортное, железнодорожное и водное сообщение. В самом городе приостанавливается работа общественного транспорта и такси.

Всех, кто посещал Дананг, власти страны попросили заполнить декларацию здоровья и сдать тест на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый тип вируса, который выявили у пациентов во вьетнамском городе Дананге, более агрессивен, чем SARS-CoV-2.

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