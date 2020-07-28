Владивосток, , 06:14 — REGNUM В Приморье скончались четыре человека с коронавирусной инфекцией, что является рекордным показателем суточной смертности для пациентов с COVID-19. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

«В Приморье диагностировали 110 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки. Четыре случая закончились летальным исходом», — говорится в сообщении.

По информации регионального оперативного штаба, на заседании которого 28 июля председательствовал губернатор Олег Кожемяко, общее число случае инфицирования с начала пандемии достигло 6500 человек. Из них выздоровели 4953 пациента (+132 за сутки). Общее число умерших составляет 74 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 23 июля в Приморье за сутки выявлено 110 новых носителей коронавируса, 84 пациента выздоровели, один умер. Отмечается, что в Приморье очень много бессимптомных носителей, которые несут потенциальную опасность. Также активно коронавирус распространяется среди офисных работников.

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