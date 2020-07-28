Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Вакцина против коронавируса, разработанная американской компанией Moderna, стала «самой быстрой» за всю историю борьбы человечества с патогенами, заявил 27 июля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Никогда не было ничего подобного, с точки зрения скорости (создания вакцины — ред.) — ничего даже близко, — сказал американский лидер. — Мы сократили годы, затрачиваемые на разработку вакцины — в некоторых случаях многие годы ‑ и сделали это, поддерживая золотой стандарт безопасности FDA. Это самая быстрая вакцина против нового патогена за всю историю. Такого никогда не было».

Трамп добавил, что вакцина от Moderna вошла в третью фазу клинических испытаний. В них примут около 30 тысяч добровольцев, после чего разработчики сделают окончательные выводы об эффективности вакцины.

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