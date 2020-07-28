Сеул, , 05:07 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 28 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Среди новых случаев 23 являются импортными, остальные связаны с передачей инфекции внутри страны. Отмечается, что уже второй день подряд в Республике Корея ежедневно фиксируют менее 30 случаев COVID-19.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 14 203. Также за 27 июля в стране скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в республике жертвами осложнений COVID-19 стали 300 человек.

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