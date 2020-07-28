Богота, , 04:51 — REGNUM Племянник главаря крупнейшего наркокартеля Колумбии «Клан Залива» Даиро Усуги Арлей Усуга Торрес, получивший прозвище «07», задержан в столице страны Боготе сотрудниками колумбийской миграционной службы, 27 июля сообщается на сайте ведомства.

Операция по поимке преступника была совершена в момент, когда в республику из США прибыл авиалайнер с депортированными лицами. Торрес был экстрадирован в Соединенные Штаты еще в 2016 году по обвинению в наркоторговле.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля венесуэльские силовики изъяли на границе Венесуэлы и Колумбии партию наркотических средств и сырья к ним общим весом 9,1 тонны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Венесуэле, на границе с Колумбией, конфисковали крупную партию наркотиков