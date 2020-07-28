Мехико, , 04:43 — REGNUM Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Мексике достигло почти 400 тысяч, написал 27 июля заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в Twitter.

«На 27 июля 2020 года подтверждено 395 489 случаев COVID-19, 85 986 являются подозрительными», — говорится в его сообщении.

По информации министра, с начала распространения коронавируса в Мексике погибли 44 022 человека, 256 777 пациентов выздоровели. Сейчас в стране занято 47% коек в больницах, а коек, оборудованных аппаратами ИВЛ, — 38%.

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