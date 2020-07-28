Исламабад, , 04:36 — REGNUM Власти Пакистана призвали верующих страны покупать животных для совершения жертвоприношений на праздник Курбан-Байрам через интернет из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что пакистанские власти призывают мусульман воздержаться от похода на рынок и по возможности заказывать животных для жертвоприношений онлайн. В ином случае пакистанцев просят надевать средства индивидуальной защиты во время посещения рынков.

Агентство отмечает, что в связи с пандемией число посетителей рынков и ярмарок в Пакистане сократилось почти вдвое. При этом власти считают, что жителям страны необходимо воздержаться и от поездок в другие регионы, чтобы пресечь распространение инфекции.

К 28 июля в Пакистане подтвердили более 270 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали более 6 тыс. человек.