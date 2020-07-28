Нью-Йорк, США, , 04:32 — REGNUM Ежемесячная детская смертность из-за связанного с пандемией коронавируса голода увеличится в мире более чем на 10 тысяч. Об этом со ссылкой на данные ООН 27 июля сообщает агентство Associated Press (AP) .

Общий ежемесячный прирост детей, которые из-за ограничений, связанных с инфекцией, испытывают острое недоедание, составляет более чем 550 тысяч. Из этого следует, что за год число таких детей дополнительно возрастёт на 6,6 млн, при том что за 2019 год было зафиксировано 47 млн таких случаев. В качестве основных последствий хронического недоедания у детей специалисты называют вздутие живота, задержку роста и нарушение умственного развития.

Основные факторы, влияющие на ухудшение ситуации — прекращение доступа к рынку продовольствия стран, традиционно наиболее страдающих от голода и сокращение оказываемой их жителям медицинской помощи.

Отмечается, что впервые за многие годы детская смертность (в возрасте до пяти лет) вновь начнёт повышаться. При этом, в 45% случаях причиной детских смертей является недоедание или некачественное питание.

Как сообщало ИА REGNUM, в опубликованном 9 июня докладе генсека ООН Антониу Гутерреша сказано, что борьба с пандемией и её последствиями должна быть в первую очередь направлена на помощь наиболее уязвимым группам населения планеты. По его прогнозу, мир движется к «продовольственной катастрофе», которую необходимо предотвратить.

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