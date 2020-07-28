Каракас, , 04:12 — REGNUM Более 9,1 тонны кокаина и сырья для его изготовления обнаружили и изъяли сотрудники силовых ведомств Венесуэлы на границе с Колумбией, сообщил венесуэльский министр внутренних дел Нестор Ревероль на своей странице в Twitter.

В результате операции удалось пресечь деятельность двух крупных лагерей с 25 лабораториями по производству наркотических средств. Для этого были задействованы венесуэльские военнослужащие и сотрудники Национального управления по борьбе с наркотиками.

Более 17 тонн химикатов и других материалов для получения наркотиков, которые были найдены в лабораториях, уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня в порту колумбийского города Картахена в ходе полицейской операции было изъято 1,2 тонны кокаина.

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