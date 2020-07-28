Москва, , 03:51 — REGNUM Стоимость авиабилетов из Москвы в Анталью выросла на 42% после объявления о возобновлении авиасообщения с Турцией в августе этого года, сообщили 28 июля в пресс-службе сервиса путешествий «Туту.ру».

Отмечается, что направление Москва-Анталья вышло на первое место по популярности в минувшие выходные — сейчас доля купленных билетов по этому направлению составляет 12% от всех запланированных поездок за рубеж. При этом число бронирований в Турцию за неделю выросло в пять раз.

Напомним, полёты в Турцию возобновятся с 1 августа 2020 года. На первом этапе жители России смогут отправиться в Стамбул и Анкару, а с 10 августа — на другие популярные курорты Турции.

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