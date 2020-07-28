Хьюстон, США, , 03:31 — REGNUM Новый поиск источника утечки токсичного бензола начали на Международной космической станции, 27 июля сообщается на сайте NASA.

Это стало возможным после того, как 23 июля грузовой корабль «Прогресс МС-15» доставил на МКС два газоанализатора Drager и 90 расходников к ним.

Отмечается, что экипаж станции уже провел замеры в российском и американском в модулях «Звезда» и Destiny.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня стало известно, что источник утечки бензола на МКС не удалось обнаружить из-за того, что прибор для анализа газов вышел из строя.

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