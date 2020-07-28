Антверпен, Бельгия, , 02:41 — REGNUM Комендантский час введен в бельгийской провинции Антверпен из-за резкого роста числа новых пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2, 27 июля передает телеканал RTBF.

Он будет действовать с 23:30 до 06:00 по местному времени (с 22:30 до 05:00 мск). Кроме того, власти потребовали от организаций вновь установить дистанционный режим работы, а жителей призвали не выходить из дома без крайней необходимости.

Кроме того, кафе, рестораны и бары в регионе смогут работать только до 23:00. Также власти ввели запрет на все контактные виды спорта для лиц старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля власти Бельгии решили от перехода к пятому этапу снятия карантинных ограничений из-за роста числа новый случаев заражения коронавирусом.

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