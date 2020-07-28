Тюмень, 28 июля 2020, 02:37 — REGNUM В Тюменской области пациенты с подтверждённым положительным тестом на коронавирус и проходящие лечение на дому, бесплатно обеспечиваются препаратами «умифеновир» и «интерферон альфа». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Проживающим вместе с заражёнными с целью профилактики также бесплатно выдаются указанные лекарственные препараты.
На утро 28 июля данные препараты получили более 1800 человек.
Как ранее сообщало, в Тюменской области с начала пандемии на утро 28 июля зарегистрировано 5484 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 3910 человек, 25 пациентов с COVID-19 скончались.
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