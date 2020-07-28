Каир, , 02:30 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили 420 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба египетского министерства здравоохранения.

Это рекордно низкое число выявленных пациентов за сутки с 16 мая. Отмечается, что уже 18 дней в Египте ежесуточно выявляют менее тысячи зараженных. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране достигло 92 482.

Также за 27 июля в Египте от болезней, вызванных SARS-CoV-2, скончались 46 пациентов. Всего с начала пандемии на египетской территории скончались 4652 человека от осложнений COVID-19.