Красноярск, , 02:23 — REGNUM Во вторник, 28 июля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +22… +24 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:00 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью с 28 на 29 июля ожидается до +13 °C.

Скорость ветра переменных направлений 3−8 м/с. Давление — 732 мм рт. ст.

В среду, 29 июля, в Красноярске до +26 °C днём и до +15 °C ночью.

В четверг, 30 июля, в Красноярске ожидается до +27 °C днём. Ночью до +14 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 28 июля в Эвенкийском муниципальном районе, центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди, грозы.