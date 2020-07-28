Вашингтон, , 02:22 — REGNUM Проведение третьего этапа клинических испытаний вакцины от нового коронавируса уже санкционировано Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов Минздрава США. Об этом вице-президент США Майкл Пенс заявил 27 июля на конференции, организованной медицинским центром Университета Майами.

«В 89 центрах на всей территории Соединённых Штатов начинается третий этап клинических испытаний, в которых будут участвовать до 30 тысяч человек», — сказал Пенс.

Он напомнил собравшимся, что разрабатывающая вакцину фармацевтическая компания Moderna первый этап испытаний начала ещё в марте, буквально через несколько недель после того, как был получен генетический код коронавируса.

«После этого мы, как заявлял президент Дональд Трамп, продолжали работу «со сверхсветовой скоростью», чтобы получить вакцину как можно скорее», — подчеркнул Пенс.

«Мы поставили перед собой задачу изготовить сотни миллионов доз вакцины уже к осени, чтобы она была готова к применению в будущем году», — также сказал Пенс, напомнив, что на программу разработки вакцины Конгрессом было выделено $10 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса компании Pfizer (США) может оказаться первой, которая после завершения клинических испытаний будет произведена для США в количестве 100 млн доз.

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