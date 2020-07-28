Приштина, , 03:22 — REGNUM Спикер парламента Косово Вьоса Османи 27 июля провела встречу с послом Австрии в Косово Кристофом Вайдингером.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики обсудили проблемы двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделялось сферам образования, межпарламентского взаимодействия и управлению эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии COVID-19.

Спикер косовского парламента Османи поблагодарила представителя Австрии за предоставленные Косово в рамках программы ООН средства на закупку тестов на коронавирус, а также за помощь в укреплении государственности края и его институтов.

В ответ Вайдингер подчеркнул, что Косово и Западные Балканы являются приоритетным направлением внешней политики Австрии и что Вена продолжит сотрудничество с Приштиной и далее с целью облегчить вступление Косово и других стран региона в ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Австрия и Люксембург предоставили Косово 40 тысяч тестов на коронавирус