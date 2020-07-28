Ла-Пас, , 01:13 — REGNUM Медики выписали исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес, которая выздоровела после заболевания COVID-19. Об этом 27 июля политик написала на своей странице в Twitter.

В ближайшее время она должна вернуться к обычному режиму работы. Аньес выразила благодарность всем, кто поддерживал ее в период болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля тесты на коронавирус SARS-CoV-2, которые сдала Жанин Аньес, показали положительный результат.

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