Аддис-Абеба, , 01:05 — REGNUM В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 579 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба эфиопского министерства здравоохранения.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в этой африканской стране достигло 14 547. Также за минувшие сутки от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, скончались пять пациентов. Всего в Эфиопии жертвами осложнений COVID-19 стали 228 человек.

В настоящее время в медучреждениях Эфиопии получает лечение 7931 человек. С начала пандемии в стране 6386 пациентов выздоровели.

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